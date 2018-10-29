Maltepe'de 'davullu' cumhuriyet coşkusu

İSTANBUL, (DHA) – CUMHURİYET Bayramı’nın 95\'inci yıl dönümü Maltepe Meydanı\'nda davullarla kutlandı. Mübadil davulunun coşkusuyla güne başlayan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Maltepe Meydanı’nda başlayan mübadil davulu etkinliğine 95 davulcu yer aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da programa davul çalarak katıldı. Meydandan hareket ederek Maltepe Stadı\'na ulaşan davulcu konvoyu, vatandaşların alkışlarıyla ilerledi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

“CUMHURİYETİ BİR ÖMÜR BOYU BEKÇİSİ OLARAK KUTLAMALIYIZ”

Mübadele döneminde ortaya çıkan mübadil davulunun Maltepe\'de bir gelenek olduğunu dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, geleneğin genç kuşaklara aktarılmamasından dolayı yıllar içerisinde unutulduğunu söyledi. Eski geleneğin yeniden canlanması için her yıl bir davul daha artırarak Cumhuriyet Bayramı’nı davullarla karşıladıklarını belirten Ali Kılıç, şunları söyledi:

\"Eğer Türk insanı için cumhuriyet bir anlam ifade ediyorsa bunu sadece yılda bir gün kutlamamak gerekir. Biz Maltepe’de cumhuriyeti kutlama etkinliklerimize 1 Ekim’de başlayıp 30 Ekim’de son veriyoruz. Cumhuriyet’in kavramını, değerini ve önemini genç kuşaklara aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Maltepemizin bütün sokaklarında ayrı ayrı etkinliklerle cumhuriyeti kutluyoruz. Ümit ederim ki diğer ilçelerimizde de cumhuriyet böyle kutlanır. Özgürlüğümüzü, geleceğimizi, bağımsızlığımızı, onurlu duruşumuzu bize anlatan ve bunun simgesi olan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının bize emanet ettiği cumhuriyeti sadece bir gün saygı duruşunda durarak değil, bir ömür boyu bekçisi olarak kutlamalıyız.\"

“BEN TÜRK’ÜM, NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE”

Cumhuriyetin önemine değinen Sevgi Demiralp, “Özellikle kadınlar için anlamı çok büyük. Cumhuriyet; özgürlük, yaşam, güvenle ayaklarımızı yere basmak demek. Maltepe’de Cumhuriyet Bayramı gerçekten bayram gibi kutlanıyor” dedi. Kırmızı-beyaz kıyafet giymeyi özellikle tercih ettiğini kaydeden Demiralp, “Şehitlerimin değil, Atalarımın kanı bu kırmızı, beyaz ise bayrağımdaki ay-yıldız. Ben Türk’üm. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN 95’İNCİ DOĞUM GÜNÜMÜZÜ KUTLAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Bayramı\'nın tüm ülkede coşkuyla kutlanması gerektiğine vurgu yapan Rukiye Demir, “Bugün 95’inci doğum günümüzü kutlayacağız. Bugün bizim doğduğumuz gün. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübadil davulunun coşkusuyla güne başladık. Bugün özellikle kadınlar için çok önemli. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının daha yeni Arap ülkelerine verildiğini göz önüne alırsak, bugünün önemini, ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha anlarız. Doğduğumuz gün kutlu olsun” diye konuştu.