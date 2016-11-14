Maltepe'de bir elektronik firmasına gönderilen paket patladı

Maltepe'de bir elektronik firmasına kurye ile gelen pakette patlama oldu. DHA'nın haberine göre, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde yakalanan saldırganın olayda ağır yaralanan bir şahsın akrabası olduğu belirtildi. Patlamaya ilişkin kurye A.C.K. gözaltına alındı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Nazmi İlker Sokak'ta meydana geldi. Enerji ve endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren özel bir şirkete sabah saatlerinde bir kargo paketi geldi. Şirket müdürü Osman Kurdaş (56) kendi adına gelen kargoyu alarak açtı. Kargo paketinin patlamasıyla Osman Kurdaş, Şahnur Agaik ve Sevgi Özcan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Osman Kurdaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Şirkete gelen ekipler, patlamanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Yaşanan olay, firma çalışanlarını da şok etti. Patlamanın ardından dışarı çıkan çalışanlar, gözyaşlarına boğuldu. Bir görgü şahidi, "Gürültü duyunca olay yerine geldik. İçeride bir paket gelmiş, açtıklarında patlamış. 3 kişi yaralı var diyorlar" ifadelerini kullandı.

Patlayıcı siyah poşetle gelmiş

Patlamaya neden olan paketi taşıyan kargo görevlisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen kargo görevlisinin adrese baktığı ve elinde siyah bir poşet olduğu görülüyor.

Saldırgan yakalandı

Olayın ardından polis olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

İncelenen işyeri güvenlik kamera kayıtlarında, paketi getiren kuryenin kameraya yansıdığı görüldü. Kimliği belirlenen A.C.K. adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen operasyonda A.C.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, A.C.K'nın olayda ağır yaralanan Osman Özdemir Kurdaş'ın oğlu olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen A.C.K.'nın sorgu işlemleri sürüyor.