Maltepe'de biber gazıyla market soygunu

Maltepe'de kasiyeri biber gazıyla etkisiz hale getiren bir kişi, marketin kasasındaki bir miktar parayı alarak kaçtı.



Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi'ndeki markete gelen bir kişi, alışveriş yaptıktan sonra kasiyere 100 lira uzattı.



Kasayı açan kasiyeri biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren zanlı, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.



Kaçarken bir vatandaşın çelme takması sonucu yere düşen soyguncu, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



Kasiyerin ifadesine başvuran polis, soyguncunun kaçarken düşürdüğü cep telefonu ile marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.