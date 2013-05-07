Maltepe'de Alevi vatandaşların kapılarına 'ölüm' yazıldı

Maltepe Esenkent'te ikamet edein bazı Alevi vatandaşların evlerinin önüne işaret bırakılarak, "ölüm" şeklinde yazılar yazıldı.

Duruma tepki için yürüyüş yapan semt sakinleri, şüphelilerin yakalanmasını istedi. Olay Esenkent Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, sabah uykudan kalktıklarında evlerinin kapılarında ve duvarlarında çeşitli işaretler ve üzerinde ‘ölüm’ yazan yazıları gören Alevi vatandaşlar şaşkına döndü. Mahalleyi gezen semt sakinleri, yaklaşık 10 evde aynı işareti görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evlere işaret ve yazı yazan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı kaynaklı habere göre, Olayın ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Maltepe Şubesi üyesi bir grup, Esenkent’te bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Üzerlerine işaret konulan evlerin önünde yürüyüş yapan grup üyeleri, olayın faillerinin yakalanmasını istedi. Ardından yapılan basın açıklamasında, “Komşu ülkelerde bombaların patladığı bir ortamda ülkemiz iç ve dış politika alanında hızla kaosa sürükleniyor. Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler ve Araplar birbirlerine düşman edilmeye çalışılıyor. Bugün de Esenent Mahallesi’nde Alevi evlerine işaretler koyulmuş ve evlerin duvarlarına ‘ölüm’ yazılmıştır. Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin yıl dönümünde karşılaşmış olduğumuz bu çirkin saldırı tesadüf değildir” dedi.

Grup işaretli evlerin önünde yaptığı açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.