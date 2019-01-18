Maltepe'de 5 yılda 628 bin kişi sanatla buluştu

İSTANBUL, (DHA) – MALTEPE Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında yaptığı projelerin istatistiklerini paylaştı. Son beş yılda etkinliklerine hız veren Maltepe Belediyesi, çok sayıda vatandaşı sanat ile buluşturdu.

Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Merkezi’nde son 5 yılda düzenlediği bin 531 etkinlikle, 628 bin 732 kişiyi tiyatro, sinema, film gösterimi, sergi gibi kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşturdu.Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ilçede 2014-2019 yılları arasında düzenlediği bin 531 kültür sanat etkinliğiyle, 628 bin 732 Maltepeliyi buluşturdu. Ücretsiz düzenlenen 244 konsere, 87 bin 105 müziksever katıldı. 189 tiyatro oyununu 60 bin 322 kişi izlerken, 307 çocuk tiyatro oyununu, 122 bin 178 minik tiyatro sever takip etti. 97 film gösterimi 28 bin 463 izleyiciyle buluşurken, 135 sergiyi, 11 bin 204 sanatsever ziyaret etti. 46 anma etkinliğine de, 12 bin 305 kişi katıldı.

2018 YILINDA 389 ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Maltepe Belediyesi’nin sadece 2018 yılında düzenlediği 389 etkinliği, 153 bin 41 kişi takip etti. 2018 yılında Türk pop, halk, caz, klasik müziğinin güçlü yorumcularının, ünlü grupların, halk ve sanat müziği korolarının sahne aldığı 44 konser verildi. Türk tiyatrosunun usta ve sevilen isimlerinin sahne aldığı, birbirinden iddialı yerli ve yabancı 45 tiyatro oyunu, çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine destek veren 72 çocuk tiyatro oyunu ve festivallerden ödüllerle dönen yakın dönem sinema filmlerinin de yer aldığı 26 film gösterimi yapıldı. Akademisyenlerin, resim sanatının usta ve genç kuşak isimlerinin resim, karikatür, fotoğraf, geleneksel Türk el sanatlarının tanıtıldığı 46 sergi, 19 söyleşi panel, toplantı, çalıştay, konferans, Türk edebiyatının, bilim ve düşünce dünyasının usta isimleri, halk ozanları için düzenlenen 14 anma etkinliği düzenlendi.

“MALTEPE KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ OLACAK”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’yi kültür ve sanatın merkezi yapmak için yola çıktıklarını belirterek, “Kültür-sanat bir toplumun can damarıdır. Bu tür etkinlikleri, beş senedir ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Maltepe’yi kültürün ve sanatın başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gösterilen ilgiden son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.