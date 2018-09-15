Maltepe'de 40 yıllık kader Ali Kılıç ile değişti

İSTANBUL, (DHA) – Maltepe’de uzun süredir çözüm bekleyen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinin imar planları, Ali Kılıç’ın Maltepe Belediye Başkanlığı\'na seçilmesiyle birlikte, 4.5 yıl içerisinde mahalle halkının lehine sonuçlandı. 1/1000’lik planların da onaylanmasının ardından son aşamaya gelinen süreçte Maltepe Belediyesi, mahalle halkına tapularını dağıtmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi’nin, 1/5000’lik planların onaylanmasının hemen ardından hızlı bir şekilde hazırlayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği 1/1000 ölçekli planlar, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı. Belediyenin yaklaşık 4,5 senedir yoğun emekler, toplantılar ve tartışmalar eşliğinde hazırladığı planların onaylanmasının ardından, tapu verilmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu. Bu kapsamda askıya çıkarılan planlar için bir aylık itiraz süresi bulunuyor. Ardından Maltepe Belediyesi, tapuları hak sahiplerine dağıtmaya başlayacak.

YERİNDE DÖNÜŞÜM DİYEREK YOLA ÇIKTI

Fikirtepe ve Tarlabaşı örneklerini veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Biz Maltepelileri ranta ve modern sürgüne mahkum etmeyeceğiz. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde yerinde dönüşüm modeli ile Türkiye’ye örnek bir dönüşüm süreci başlatacağız” dedi.

Başkan Kılıç, en fazla 8 katlı binalara müsaade edileceğini de vurgulayarak, “Biz burada kurulan 40-50 yıllık mahalle kültürünün yüksek katlı gökdelenler ile yok olup gitmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

2004 ila 2014 yılları arasında 10 yıl boyunca çeşitli gerekçelerle çözüm bekleyen mahalle halkının oyalandığı imar planları için göreve gelir gelmez harekete geçen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle halkıyla kentsel dönüşüm alanında mahallede faaliyet yürüten dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve muhtarlarla toplantılar yaptı. Mahalle halkının talepleri doğrultusunda en iyi planları hazırlayıp onaylatacağının sözünü veren Kılıç, ilk iş olarak Gülsuyu ve Başıbüyük mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri” açtı. 3 mahallede toplamda 50 bin kişiyi ilgilendiren sürece ilişkin vatandaşlar tüm detayları bu ofislere giderek öğrenme imkanı buldu. Yine bu ofislerde binlerce vatandaştan tapu başvurusu alındı. Halkın talepleri doğrultusunda ada bazlı yerinde dönüşümü hedefleyen Maltepe Belediyesi, 1/1000’lik planların hazırlanması için mahallenin ileri gelenleri, muhtarlar, dernekler, STK\'lar, şehir plancıları ve mühendislerden oluşan Danışma Kurulu kurdu. Bu danışma kurulunda hazırlanan planlar geniş katılımlı bir toplantıyla binlerce mahalle sakininin onayına sunuldu. Halkın onayını alan Kılıç, 1/1000’lik planları önce Maltepe Belediye Meclisi\'ne getirerek, oy birliği ile son imzayı atmak üzere İBB’ye taşıdı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir dönem önceki Başkanı Kadir Topbaş ve mevcut başkanı Mevlut Uysal ile yapılan görüşmeler sonucunda büyükşehir belediye meclisinden oy birliği ile çıkmasının önü açıldı.

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