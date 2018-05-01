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 MALTEPE'DE 1 MAYIS HAZIRLIĞI (1)

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Özden ATİK - Güven USTA - Ömer HASAR - / İSTANBUL , (DHA) 1 Mayıs  Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı

01 Mayıs 2018 12:42

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Özden ATİK - Güven USTA - Ömer HASAR - / İSTANBUL , (DHA)
1 Mayıs  Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü\'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı\'nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alana gelenler güvenlik aramasından geçiyor. 
Miting alanın  girecek grupların flama ve pankartlar taşıyarak hazırlık yaptığı görüldü. 

Görüntü dökümü
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-Alandan görüntüler
- Araç trafiğine kapatılan Piri Reis ve Turgut Özal Bulvarı\'nın görüntüsü
- Pankartlar ile ilerleyenlerin görüntüsü
- Polislerin görüntüsü
- Polislerin güvenlik araması
- Flama taşıyanların görüntüsü
- Genel ve detaylar
 

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