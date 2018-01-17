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Eğitim

Maltepe Üniversitesi'nden liselerle işbirliği

İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Üniversitesi, gençlerin üniversite kavramını daha iyi algılaması ve başarılı liseler ile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı protokollere bir yenisini daha ekledi

17 Ocak 2018 14:13

İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Üniversitesi, gençlerin üniversite kavramını daha iyi algılaması ve başarılı liseler ile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı protokollere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, ÜNSEV Fen Bilimleri Okulları, Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile eğitim, bilim ve kültürel alanlarda işbirliği protokolü imzalayacak.

Lise öğrencilerinin kendilerini geliştirmesini ve üniversite bilincini algılayabilmelerini amaçlayan ve Genel Koordinatörlüğü\'nü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in yapacağı protokol kapsamında; Maltepe Üniversitesi’nin düzenlediği mesleki eğitim programlarına, tanıtımlara, seminerlere, konferanslara katılabilecek; üniversitenin atölyelerini, laboratuvarlarını ve altyapısını kullanabilecek.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTENİN DONANIMLARINDAN FAYDANALACAK

İmzalanan anlaşmadan yola çıkarak okul ve üniversite arasında projeler geliştirilebilecek; protokollerin yapıldığı liselerde okuyan öğrenciler dilerlerse üniversitenin donanımlarını kullanarak okudukları alanlarda projeler hazırlayıp sunabilecek. Ayrıca bu protokolle belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde üniversite öğretim elemanları okula giderek eğitimler de verecek.

İMZALAR 18 OCAK\'TA ATILIYOR

18 Ocak Perşembe günü Maltepe Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Marma Otel İstanbul’da yapılacak törende, protokol; Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Tutal, ÜNSEV Fen Bilimleri Okulları Kurucusu ve Müdürü Resul Gürsaçlı, Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya ve Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tok tarafından imzalanarak gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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