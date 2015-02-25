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Maltepe Üniversitesi'nde eylem yaptığı için gözaltına alınan 35 kişinin tamamı serbest bırakıldı

Serbest bırakılanlar arasında DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerezoğlu da bulunuyor

25 Şubat 2015 21:40

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetim binasına girerek eylem yaptıkları için gözaltına alınan, aralarında DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerezoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 35 kişi serbest bırakıldı.

DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtilen 98 işçi, eylemlerinin 80. gününde, bugün yönetim binasına girmiş, aralarında Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu eylemciler balkon ve pencerelere çıkarak sloganlar atmıştı.

Binaya giren polis ekipleri, aralarında Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 35 kişiyi gözaltına alarak, Emniyet Müdürlğü'ne götürmüştü. 

Emniyet'te ifadesi alınan kişilerin tamamı serbest bırakıldı. 

 

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