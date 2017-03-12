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Maltepe Üniversitesi Rektörü: Hollanda ile tüm Erasmus ve exchange anlaşmalarımızı iptal ediyoruz!

Bakan Kaya'nın Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmemişti

12 Mart 2017 16:04

Maltepe Üniversitesi Hollanda ile olan tüm Erasmus ve Exchange anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu. Öğrencilerin yurt dışında okumasına olanak sağlayan anlaşmaların iptal edildiğini duyuran Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda ile tüm Erasmus ve Exchange anlaşmalarımızı iptal ediyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye-Hollanda ilişkileri tarihin en büyük diplomatik krizlerinden birini yaşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'ya girişinin engellenmesi sonrası Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmedi. Bakan Kaya'nın bazı korumalarının gözaltına alındığını bildirilirken Reuters haber ajansı Bakan Kaya'nın, "Persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilerek sınır dışı edildiğini aktardı. 03.15'te Bakan Kaya, polis eskortuyla Rotterdam'dan ayrıldı. Bakan Kaya attığı Twitter mesajında Nijmegen sınırından Almanya'ya götürüldüğünü belirtti. Saat 05.09'da Bakan Kaya'nın konvoyu Almanya'ya girdi. Bakan Kaya, Almanya’nın Köln-Bonn havaalanından kalkan özel uçakla İstanbul'a vardı.

 

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