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Politika

Hollanda ile diplomatik kriz; iki ülkenin başbakanları telefonda görüştü

İki lider de gerilim ortamından çıkılmasını istedi

12 Mart 2017 15:43

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Rutte'un Yıldırım'a üzüntülerini ilettiği bildirildi. İki lider de gerilim ortamından çıkılmasını istedi.

Neler olmuştu?

Türkiye-Hollanda ilişkileri tarihin en büyük diplomatik krizlerinden birini yaşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'ya girişinin engellenmesi sonrası Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmedi. Bakan Kaya'nın bazı korumalarının gözaltına alındığını bildirilirken Reuters haber ajansı Bakan Kaya'nın, "Persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilerek sınır dışı edildiğini aktardı. 03.15'te Bakan Kaya, polis eskortuyla Rotterdam'dan ayrıldı. Bakan Kaya attığı Twitter mesajında Nijmegen sınırından Almanya'ya götürüldüğünü belirtti. Saat 05.09'da Bakan Kaya'nın konvoyu Almanya'ya girdi. Bakan Kaya, Almanya’nın Köln-Bonn havaalanından kalkan özel uçakla İstanbul'a vardı.

Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na birkaç yüz metre mesafede yaklaşık 5 saat boyunca bekleyen Kaya'yı Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortu eşliğinde olay yerinden götürüldü. 

Başkonsolosluğa girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınırdışı edilmek üzere sınıra götürüldüğünü bildirildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanında bulunan danışmanı Bilal Topçu, Hollanda polisi tarafından tutuklandıklarını açıkladı. İki araçla Başkonsolosluğun yakınında tutuldukları yerden uzaklaştırılan korumaların Almanya'ya gönderildiği bildirildi.

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