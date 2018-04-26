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Maltepe Üniversitesi “Havacılık Sempozyumu” düzenliyor

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Üniversitesi,  havacılık sektöründe ileri teknoloji alanındaki uygulamaların, sorunların ve sektördeki fırsatların konu olacağı 'Havacılık Sempozyumu' düzenliyor

26 Nisan 2018 13:23

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Üniversitesi,  havacılık sektöründe ileri teknoloji alanındaki uygulamaların, sorunların ve sektördeki fırsatların konu olacağı \'Havacılık Sempozyumu\' düzenliyor.

Yaşamın her alanında yer almaya başlayan ve değişim yaratan yapay zekâ, gün geçtikçe havacılık sektöründe farklı  alanlardaki uygulamaları ile karşımıza çıkıyor. Havacılık sektörünün bu düzlemde ele alınacağı Havacılık Sempozyumu, 9 Mayıs’ta Marma Otel’de gerçekleşecek. Sempozyumda \"Havacılık Sektöründe Yapay Zekâ ve İnsan Faktörü\" ve \"Savunma Sanayisinde İleri Teknoloji\" başlıklarında iki oturum düzenlenecek. Oturumlarda; sektörde bu iki konu başlığı ile bağlantılı çalışmalarda bulunan temsilcilerin; \'Yapay Zekânın Havacılık Güvenliğine Etkileri\', \'Emniyetli Uçuş\', \'İnsan Hatası Faktörünü Ortadan Kaldırmak\' ve \'Güvenlik Politikaları\', \'Savunma Sanayisinde İleri Teknoloji\' gibi konu başlıklarında paylaşımları yer alacak.

Sektöre ve akademiye katkı sunma amacıyla planlanan sempozyum, herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek.

(FOTOĞRAF)

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