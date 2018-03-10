Maltepe Üniversitesi geleceğin üniversitelerini konuşuyor

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Geleceğin Üniversitesi Üzerine Düşünceler” konulu panel düzenliyor. Panel, farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek.

“Geleceğin Üniversitesi Üzerine Düşünceler” paneli, 15 Martta Maltepe Üniversitesi Adnan Saygun Konferans Salonu\'nda 14:00-16:30 saatleri arasında yapılacak. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gonca Telli yönetiminde gerçekleşecek olan panelde dört panelist konuşma yapacak.

Panelistlerin isimleri ise şöyle:Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kurulu eski üyesi ve Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Karasar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bekir Gür.