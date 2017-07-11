"Maltepe mitingi devletin matematik seviyesi ile ilgili önemli bir veri sağlamış oldu"

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün son durağı olan Maltepe mitinginde yaşanan katılım sayısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Maltepe mitinginde katılımın oldukça yüksek bulduğunu belirten Zeyrek "Bazı yorumcular, polis rakamlarına dayandırarak 1 milyon 750 bin kişi katıldığını söylediler. Bir çok CHP’li de bu rakamları teyit etti" dedi. Ayrıca Zeyrek, İstanbul Valiliği'nin de "Maltepe mitingine kaç kişi katıldı" tartışmasına sunduğu "175 bin" sayısıyla ilgili olarak "Devletin matematik seviyesi ile ilgili önemli bir veri sağlamış oldu" dedi.

Deniz Zeyrek'in Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü (11.07.2017) nühsasında yayımlanan "Maltepe’de rakamlarla dans" başlıklı yazısı şöyle:

Siyasette meydanlar önemlidir.

Halkın siyasete ve siyasi partilere ilgisi hakkında ipuçları verir.

Atılan sloganlar, toplumun sorunlarına tercüman olur.

Meydanlardaki duruma bakıp, seçim sonucu tahmini yapan, genelde de tutturan meslek büyüklerimizi bilirim. Benim bile şu çeyrek asırlık gazetecilik hayatımda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı mitinglerine bakıp, “yine iki kişiden birinin oyunu alır” demişliğim vardır.

Zaman zaman yaşanan “taşıma kalabalıklar” tartışmasına bakmayın siz. Genelde meydanları dolduran siyasetçiler ve siyasi partiler, sandıkları da doldurmayı başarıyor.

İddia: 1 milyon 750 bin kişi katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Temmuz günü 18.00’de Maltepe’de düzenlediği mitinge katılım da yüksekti. Bazı yorumcular, polis rakamlarına dayandırarak 1 milyon 750 bin kişi katıldığını söylediler. Bir çok CHP’li de bu rakamları teyit etti.

Hatta bazı CHP’liler hızlarını alamayıp Maltepe Mitingi yerine AK Parti mitinginin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Hal böyle olunca da miting, “sosyal demokratların son 40 yıl içinde düzenlediği en önemli miting” olarak yansıtıldı. Hatta, Maltepe mitinginin merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’in 1977’de (suikast ihbarına rağmen vazgeçmeyerek) yaptığı Taksim mitinginden beri düzenlenen “en büyük sol miting” olduğunu söyleyenler bile oldu.

Sağdaki "0" silinince, 1575000 kişi buhar oldu

Mitingden yansıyan fotoğraflara ve görüntülere bakıp, 1 milyon 750 bin rakamına inanıyorduk ki İstanbul Valisi, miting tamamlandıktan 6 saat sonra, 9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan gece 01.22’de adeta “durun, inanmayın o rakamlara” dedi.

Valiliğe göre katılımın “1 milyon 750 bin” değil, “175 bin”di.

İlkokuldaki matematik derslerinden bilirsiniz. “Sıfır” bir rakamın soluna yazılırsa değersizdir. Ancak sağa yazılırsa bulunduğu basamağa göre rakama değer katar.

Yorumcuların rakamı ile İstanbul Valiliği’nin rakamını yan yana yazdığımızda, sağdaki bir sıfırın silindiğini görüyoruz. Hem de sağdaki, 1575000 (yazıyla bir milyon beşyüz yetmiş beş bin) değerinde bir sıfırın.

Valiliğin hesabını çürüten mitingler

“Dünyadaki yüzlerce ülkeden büyük olan bir kentin, İstanbul’un, en üst düzey mülki amiri resmen öyle diyorsa öyledir” demekten başka bir seçeneğimiz var mı? İstanbul Valisi’ne mi inanacağız, yorumculara mı? Elbette ki İstanbul Valisi’ne…

Vali sayesinde konuyu kapatıyordum ki sosyal medyadaki “hatırlatma” mesajlarına takıldım.

İlk mesaj, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’te yaptığı bir konuşmanın videosuydu. Cumhurbaşkanı, 1 Mayıs’ta Taksim’de toplanmak isteyen sendikalara seslenirken Yenikapı ve Maltepe miting alanlarını işaret edip şöyle diyordu:

“…Ama şimdi bir Yenikapı var, bir buçuk milyon insanı alabiliyor. Bir Maltepe var, iki milyon insanı alabiliyor. Eğer kendine güveniyorsan, git o meydanlarda yap.”

İkinci mesaj, 4 Ağustos 2014 tarihli bir gazete manşetiydi. O dönem Başbakan olan Erdoğan’ın Maltepe mitingine 2,5 milyon kişinin katıldığını anlatıyordu. Vatan gazetesi de söz konusu mitinge katılımın 2 milyon olduğunu söylüyordu.

Üçüncü mesaj, Ahmet Davutoğlu’nun 17 Mayıs 2015 günü yaptığı Maltepe mitinginin haberleriydi. Star Gazetesi “2 milyon”, Yeni Şafak “1 Milyon” kişinin katıldığını yazmıştı.

Devletin matematiği

AK Parti iki kez 120 hektar alanı doldurunca alanda 1 ile 2,5 milyon arasında insan olduğu kabul görmüştü. Kılıçdaroğlu doldurduğunda metrekare hesabı yapıp aynı alanda 175 bin kişi olduğunu açıklayan Valilik, CHP’ye de bulamayacağı bir pas atmış oldu.

Türkiye’de öğrencilerin matematiğinin iyi olmadığı iddiasını Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PİSA) testi sonuçları gündeme getirmişti zaten.

İstanbul Valiliği de “Maltepe mitingine kaç kişi katıldı” tartışmasına sunduğu bu katkıyla Devletin matematik seviyesi ile ilgili önemli bir veri sağlamış oldu.