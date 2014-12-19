Yardım kampanyası için kaymakamla görüşen öğretmen 'kıyafet' fırçası yedi!

Yoksul öğrencisine yardım kampanyası için gittiği müdür odasında, kıyafeti nedeniyle Maltepe Kaymakamı'nın sözlü saldırısına uğrayan 26 yıllık öğretmen Mehmet Sarın kaymakamlık korumaları tarafından tartakladı. Sarı, dersten çıkarılıp Emniyet'e götürüldü.

Maddi zorluk içinde bulunan öğrencisi için kampanya düzenleme teklifiyle gittiği müdür odasında Maltepe Kaymakamı Necip Çakmak’ın hışmına uğrayan 26 yıllık öğretmen Mehmet Sarı, kaymakamın iki koruması tarafından tartaklandı, dersten çıkarılarak emniyette ifadeye alındı.

Milliyet gazetesinden Esra Aluş’un haberine göre, öğretmen Mehmet Sarı, kaymakamın kendisine “Sen ne biçim öğretmensin, berduş gibi giyinmişsin” dediğini öne sürerken, Kaymakam Çakmak, “Adam spekülasyon yapmak istiyor. Bir amir olarak ben öğretmenin örnek olması gerektiğini düşünerek uyardım. Benim karşımdaki insanın örnek düzgün kişi olmasını isterim. Çünkü o çocuklarımıza örnek olacak. Derdim buydu” dedi.



‘Ne biçim öğretmensin, berduş gibi giyinmişsin’

Sınıf öğretmeni Mehmet Sarı, Cumhuriyet Polis Merkezi’nde verdiği ifadede yaşananları şöyle anlattı:

“4. sınıf öğrencilerimizden birinin annesi 3 gün önce cam silerken düşerek vefat etmişti. Maddi durumu iyi olmayan öğrenci için okul müdürümüz Köksal Yerlikaya’nın odasına gittim. Amacım ‘Yardım kampanyası başlatmak için harekete geçelim’ demekti. İçeri girdiğimde İlçe Milli eğitim Müdürü ve Kaymakam olduğunu daha sonra öğrendiğim ancak önemli biri olduğunu tahmin ettiğim kişi daha oturuyordu. Kendilerine ‘Hoş geldiniz’ dedikten sonra müsait olmadığı için müdür beyden özür diledim ve daha sonra görüşmek üzere odadan çıkmak istedim. Tam dışarı çıkarken misafirlerden biri ‘Öğretmen misin sen’ diye sordu. ‘Sen ne biçim öğretmensin, berduş gibi giyinmişsin! Böyle öğretmen mi olur, siz nasıl öğretmenlik yapıyorsunuz’ dedi. Okul müdürüne dönerek, ‘Bunlar nasıl öğretmen, sen nasıl izin veriyorsun’ sözleriyle çıkıştı. Ben de kendisine bu şekilde benimle konuşamayacağını, 26 yıllık öğretmen olduğumu, yüzlerce öğretmen yetiştirdiğimi, öğretmenliğimi ancak öğrencilerime sorarak değerlendirebileceğini söyledim. Ses tonunu yükseltti ve üzerime yürüdü. Bu defa da bana bu şekilde davranma hakkının olmadığını hatırlattım ve üzerime yürüdü. Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürü araya girerek Kaymakamı tuttular. Beni odadan kovdu. Dışarı çıktığımda 2 koruması tarafından tartaklandım. Daha sonra sınıfıma gittim. 10 dakika sonra 2 polis geldi. Hakkımda şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdüler. Kaymakamın şikâyetçi olduğunu söylediler. Ben de kendisinden şikâyetçi oldum. Uzlaşmıyorum. Mağdur olan benim. Okuldan polis eşliğinde ayrıldığım için rencide oldum.”



‘Kravatı falan yoktu’

Maltepe Kaymakamı Necip Çakmak ise olayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Öğretmen olduğunu görünce altında ‘kotvari’ bir pantolon, üzerinde renkli bir gömlek, kravat falan hiç yoktu. Ben de ‘Hocam siz örnek olmak zorunda değil misiniz kıyafetinizle’ dedim. O da ‘Benim kıyafetim çok iyi” karşılığını verdi. Bu kıyafetle örnek falan olamayacağını söyledim bu defa da ‘Ben çok iyi örneğim” cevabını verdi. Ardından da müdüre ‘Hocam bunlara sizin dikkat etmeniz lazım değil mi’ ikazında bulundum. Kesinlikle hakaret etmedim” dedi.