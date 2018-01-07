Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin "Yalvardım, korumadınız bizi!" sözleri soruşturma açılması için talimat vermesi üzerine yazdı. Açılan soruşturmayla ilgili yorumda bulunan Çekirge, "Keşke bu soruşturma Türkiye genelindeki bu kayıtsızlığın sonu olsa... Olabilir mi? "Emin değilim... Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece... Kadını başlık parası için bir mal gibi gören bu kafa hâkim olmaya devam ettikçe... Nasıl aşacağız bu meseleyi..." diye sordu.

Fatih Çekirge'nin "Maltepe Kaymakamı kadın olsaydı bu vahşeti yaşar mıydık?" başlığıyla yayımlanan (7 Ocak 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Biraz göze batsın diye yazdım...

Çünkü sormak istedim...

İstanbul’da vali yardımcıları içinde bir tek kadın var mı?

Yok... Yok... Yok...

Peki İstanbul’da kaç kadın kaymakam var?

Bir tek...

O da Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Hanım...

Maltepe’de iki çocuğunu da pompalı tüfekle vuran alçağın eşi isyan edince bir kez daha görüldü... “Hepiniz oradaydınız” diyen bir çığlıktı bu.

Anadolu zaten bu çığlıklarla doludur.

Geceleri yorgan altlarında gizlice ağlayan çocuk gelinlerin gözyaşıdır bu...

Van’da yıllarca bunun mücadelesini veren Zozan şahittir...

KADEM şahittir...

KADER şahittir...

Uçan Süpürge şahittir...

Kars’ta devlete sığındıktan sonra kocasının kemer tokasıyla dövdüğü talihsiz kız şahittir.

Neyse ki dün güzel bir haber geldi:

Başbakan Binali Yıldırım, Maltepe’de çocuklarının cenazesinde isyan eden kadının çığlığını duydu...

Kadın, “Hepinize söyledim. Hiçbiriniz duymadınız” dedi ya...

Mahkemenin uzaklaştırma kararının uygulanmadığını ibretle okuduk ya...

Başbakan Yıldırım “İşte bunu soruşturun” dedi.

Kim ilgisiz kaldıysa...

Hangi yetkili. Hangi asayiş sorumlusu...

Hangi devlet görevlisi ilgisiz kaldıysa...

Keşke bu soruşturma Türkiye genelindeki bu kayıtsızlığın sonu olsa...

Olabilir mi?

Emin değilim... Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece...

Kadını başlık parası için bir mal gibi gören bu kafa hâkim olmaya devam ettikçe...

Nasıl aşacağız bu meseleyi...