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Yaşam

Maltepe'de belediye otobüsünü çalıp Beyoğlu'nda bırakan şüpheli yakalandı

10 Şubat 2021 22:10

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şüpheli yakalandı.

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