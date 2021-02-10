Maltepe'de belediye otobüsünü çalıp Beyoğlu'nda bırakan şüpheli yakalandı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı yakınlarında Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsün kapıları açık bir şekilde bırakıldığı ihbarını aldı.

Aracın olduğu yere gelen ekipler, plaka üzerinden otobüsün şoförü A.T. isimli şahsa ulaştı. A.T. polislerle yaptığı görüşmede diğer şoför arkadaşı C.K.'nın otobüsü bir yere bıraktığını, kendisinin de o bölgeye gittiğinde aracın olmadığını söyledi.

Araç şoförüyle yapılan konuşmaların ardından, polis ekipleri otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalarda otobüsü çalan şahsın çok sayıda suç kaydı olan A.V.C. olduğu tespit edildi.

Kartal'daki evinde yakalandı

Hırsızla ilgili bilgilere ulaşan polis ekipleri, A.V.C.'nin Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan hırsız polis merkezine götürüldü.

A.V.C.'nin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hırsız A.V.C. ilk ifadesinde aracı ihtiyacı için çaldığı ve götürmek için fırsatı olmadığını söylediği öğrenildi. (İHA)