Maltepe Belediyesi 3 sokak köpeğini işe aldı

Maltepe Belediyesi, sokağa terk edilen üç köpeğin Arama Kurtarma Müdürlüğü’nde göreve başladığını duyurdu. Yurdun dört bir yanından sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklar ve maruz kaldıkları kötü davranışlarla ilgili haberler gelirken Maltepe Belediyesi’nden örnek olacak bir mesaj paylaşıldı.

Maltepe Belediyesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında 3 sokak köpeğinin Arama Kurtarma Müdürlüğü’nde göreve başladığını duyurdu.

Mesajda “Sokağa terk edilen 3 dostumuz Arama kurtarma Müdürlüğümüzde çalışmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan mesajda ayrıca görenleri tebessüm ettiren bir de fotoğraf kullanıldı.

O fotoğrafın hikayesi

Arama Kurtarma amiri Umur Zamanoğlu büyük ilgi çeken fotoğrafın hikayesini anlattı.

Zamanoğlu, “Köpeklerin çok ilginç bir drama yeteneği var. Aslında anlıyorlar sizin konuşmalarınızı. Eğitimleri bittiğinde hava çok soğuktu. ‘Odama getirin’ dedim. Köpekler benim odama geldiler o kış gecesi. Sürekli insanları taklit ediyorlar. Odadaki koltuklar boş olunca hemen oralara oturdular. Bir arkadaşım da o anda deklanşöre bastı” dedi.

Köpeklerin şu anda görevde olduğunu birinin stajyer olduğunu belirten Zamanoğlu, “Canlı arama eğitim aldılar. Maltepe ormanlık alanları bol bir ilçe örneğin ormanda biri kaybolduğunda köpeklerimiz arama kurtarma çalışmasında katılacak” diye konuştu. Maltepe yeşillği bol olan bir alan.

'İnsanlar onları istemedi onlar insanlar için çalışacak'

Eğitim alan köpeklerin hiçbirinin cins köpek olmadığını ifade eden Zamanoğlu, “Hepsi sokak köpeği. Küçük olan köpek büyüdükten sonra çok tüy döktüğü için sahipleri terk ediyor. Sağ taraftaki köpek Tuzla barınağından alındı. Ortada oturan Oskar ise sahibi bir denizci arkadaşımızdı yeni taşındıkları evde köpek beslenmesine müsaade etmeyince arkadaşlarına emanet ettiler. Ancak daha sonra bize verdi. İnsanlar onları istemedi onlar insanlar için çalışacak” diye sözlerini tamamladı.

'Ekibe sokakta yaşayan 3 köpeği de dahil ettik'

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da Hürriyet'e yaptığı açıklamada, belediye olarak deprem, sel, yangın gibi afetlere karadan, denizden ve havadan müdahale edebilecek, tam donanımlı bir arama kurtarma ekibi kurduklarını belirterek, “30 kişiden oluşan bu ekibimiz içerisine, kısa bir süre önce sokakta yaşayan 3 köpeği de dahil ettik. Bakımları yapıldı. Şu anda arama kurtarma çalışmaları için özel bir eğitim alıyorlar” dedi.

Maltepe Belediyesi bünyesinde kurulan ve 30 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, afetler dışında trafik kazaları gibi olaylara da anında müdahale edebilecek. 400 beygir gücünde 4 bot ve 1 adet tam donanımlı helikoptere de sahip bulunan Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü ekibi içerisinde, denizde yaşanabilecek olaylara karşı 3 balık kadın da görev yapıyor. Havada, karada ve denizde olası facia ve olaylara karşı anında müdahale edebilecek yeterliliğe sahip arama-kurtarma timleri, acil durumlara karşı 24 saat süreyle görev yapıyor.