T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maltepe Belediyesi 2 bin kişiyi Çanakkale'ye götürdü

İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE Belediyesi tarafından, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde 18 mahalleden 2 bin kişiyi bir ay süren gezi programıyla Çanakkale'ye götürdü

26 Nisan 2018 14:28

İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE Belediyesi tarafından, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde 18 mahalleden 2 bin kişiyi bir ay süren gezi programıyla Çanakkale\'ye götürdü.

Maltepe Belediyesi 26 Mart tarihinde 1 ay süren Çanakkale gezisi başlattı. Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle belediye tarafından, tarihi yarımadaya 30 tur düzenlenirken, gezi programına katılan vatandaşlar, şehitlerin kabirleri başında dua ederek, duygu dolu anlar yaşadı. 18 mahalleden 2 bin kişinin katıldığı ve ücretsiz düzenlenen gezilerde vatandaşlara, Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler ve sağlık personeli de eşlik etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden rehberler eşliğinde başlayan gezi programı kapsamında, Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçilip savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı yerler ziyaret edildi. Vatandaşlar, Namazgâh ve Hamidiye Tabyası’nı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı, Şahindere Şehitliği’ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı, Meçhul Asker Anıtı’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 57. Piyade Alay Şehitliği’ni, Conkbayırı ve müzeleri gezdi.

Çanakkale Destanı\'nın yazıldığı tarihi yerleri gören ve kahraman şehitleri mezarı başında anan vatandaşlar, “Bu tarihi toprakları görmenin gururu içindeyiz. Adeta tarihe tanıklık ediyoruz. Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği bu gezi programıyla, Çanakkale Şehitliği’ni ve destansı tarihin yaşandığı yerleri gördük. Şehit ve gazilerimizi, bir kez daha rahmetle ve minnetle andık. Her vatandaşın ve yeni kuşakların, bu şanlı coğrafyayı görüp anlaması gerekiyor. Bu hizmeti veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

( FOTOĞRAFLI )

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MALTEPE BelediyesiZaferininMaltepe BelediyesiMartBelediye Başkan YardımcılarıDUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI Çanakkalenin EceabatGelibolu Tarihi YarımadasındanVatandaşlar NamazgâhHamidiye Tabyasını Seyit Onbaşı Anıtını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24