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BBC Türkçe

Maltalı muhalif blog yazarı, bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Malta'da yolsuzluk karşıtı yazılarıyla tanınan Daphne Caruana Galizia, aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Galizia'nın yolsuzlukla suçladığı Malta Başbakanı Muscat saldırıyı 'barbarlık' olarak tanımlayarak kınadı.

29 Nisan 2018 20:30

Malta'nın önde gelen blog yazarlarından, yolsuzluk karşıtı yazılarıyla tanınan Daphne Caruana Galizia, aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Mosta kenti yakınlarındaki evinden ayrılmasından kısa süre sonra, Galizia'nın kullandığı araçta patlama meydana geldi.

Yerel medya, olayın ardından Galizia'nın çocuklarından birinin patlama sesini duyarak dışarıya koştuğunu bildirdi.

Bu yıl içinde Galizia'yı sert bir şekilde eleştiren Başbakan Joseph Muscat, saldırıyı kınadı.

Muscat, olayı 'barbar bir saldırı' olarak tanımladı.

Galizia'nın, 'hem kişisel hem de siyasi olarak kendisinin azılı bir muhalifi olduğunu' belirten Muscat, 'böyle bir saldırının hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını' söyledi.

Malta TV kanalı, Galizia'nın iki hafta önce polise, tehditler aldığı yönünde ihbarda bulunduğunu bildirdi.

Galizia, Başbakan Muscat ve eşini, Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.

Bunun üzerine gerçekleştirilen erken seçimlerde Muscat'ın lideri olduğu İşçi Partisi seçimleri kazanmıştı.

Çift, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ailesinden gelen ödemeleri gizlemek için gizli off shore banka hesapları kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Galizia blog sayfasındaki yazılarında, muhalefetteki siyasetçileri de eleştiriyordu.

Yazar, son makalesinde ülkedeki siyasi durumu 'umutsuz' olarak nitelemişti.

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