Malta'dan 'düm tek tek' sesleri geliyor!

Moskova'da mayıs ayında yapılacak 54. Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Hadise, PBS televizyonunun davetlisi olarak Malta'ya gitti.



Hadise, cumartesi günü, Malta'yı Eurovision'da temsil edecek grubun belirleneceği final yarışmasına misafir olarak katılacak ve canlı televizyon yayınında ''Düm Tek Tek'' isimli şarkısını Maltalılara tanıtacak.



Havaalanında, Malta'da ikamet eden bir grup Türk tarafından Türk bayrakları eşliğinde karşılanan Hadise, adaya ilk defa geldiğini, çok heyecanlı olduğunu anlattı.



Sanatçı, önceki Eurovision yarışmalarında Maltalıların Türklere fazla oy vermediklerini, onları ''Düm Tek Tek'' parçasıyla ikna etmeye çalışacağını ve Moskova'da Maltalılardan da destek bekleyeceğini söyledi.



Hadise, Malta'da çeşitli basın-yayın kurluşlarına demeçler de verecek.