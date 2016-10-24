Malta'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler, Fransız istihbaratçılarmış

Malta’daki Luqa Uluslararası Havaalanı’ndan Libya’nın Misurata kentine gitmek için havalanan iki pervaneli metroliner tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Malta’da bu sabah kalkışından kısa süre sonra düşen uçağın Akdeniz üzerinde keşif uçuşu gerçekleştiren Fransa Savunma Bakanlığı görevlilerini taşıdığı açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre, basına açıklama yapan Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, uçakta bulunan beş kişiden üçünün Savunma Bakanlığı adına operasyonlarda görevli Fransız Dış Güvenlik Genel Direktörlüğü (DGSE) çalışanı olduğunu belirtti. Kazada hayatını kaybeden diğer 2 kişinin ise uçak personeli oldukları açıklandı. Le Monde gazetesi, Fransız dış istihbarat kurumu DGSE çalışanı üç görevlinin Libya'da istihbarat çalışmaları yürüttüklerini yazdı.

Kazaya ilişkin detayları sosyal paylaşım platformu Twitter’daki hesabından açıklayan Malta Başbakanı Joseph Muscat, uçak kazasında ölenlerin Libya’daki insan kaçakçılığını önleme görevi kapsamında bu ülkeye giden Fransız yetkililer olduğunu belirtti. Muscat, aynı zamanda görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak düşüşünden önce uçakta herhangi bir patlama olmadığını da aktardı.

11.30'da seferler başladı

Malta Today gazetesine kazayla ilgili açıklamada bulunan Malta Dışişleri Bakanı George Vella ise kazaya dair herhangi bir sabotaj izine rastlanmadığını söyledi. Kazanın ardından ikinci bir emre kadar uçuşlara kapatılan Luqa Uluslararası Havaalanı, yerel saatle 11.30'dan itibaren yeniden seferlere açıldı. Bu hava meydanına olan seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşandığı ifade edildi.

Kaza sonrası uçağın içindekilerinin Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX) ya da AB yetkilisi olduğuna dair çıkan haberler ise ilgili kaynaklar tarafından yalanlandı. FRONTEX uçağın kendilerine ait olmadığını açıklarken, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de uçağın ve uçak içindekilerin herhangi bir AB misyonuyla ilgisi olmadığını duyurdu.

Malta Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve Libya’nın Misrata şehrine gidecek olan küçük uçak, kalkıştan hemen sonra yere çakıldı. Havalimanı’nda yere çakılan uçaktan, sağ kurtulan olmadı.

Kaza Malta’nın barış zamanlarındaki en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçti.