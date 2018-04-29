Malta'da eşcinsellere evlenme hakkı

Muhafazakar ve Katolik ada ülkesi Malta, eşcinsellere evlilik hakkı veren bir yasayı parlamentodan geçirdi.

Yasayla birlikte ülkede evliliği düzenleyen metinlerden "karı, koca" gibi cinsiyet belirten kelimeler çıkarılırken "eş" gibi cinsiyet belirtmeyen kelimeler yerleştirildi.

Anne ve baba kelimeleri ise "doğum yapan ebeveyn" ve "doğum yapmayan ebeveyn" olarak değiştirildi.

Boşanma hakkını yalnızca 2011'de tanıyan muhafazakar AB ülkesi için eşcinsel evliliğine izin vermek büyük bir adım olarak görülüyor.

Geçen ay tekrar göreve seçilen Başbakan Joseph Muscat, eşcinsel evliliğini öncelikli konu ilan etmişti. Yasanın parlamentodan geçmesinin ardından Muscat "Bu tarihi bir oy. Artık demokrasimizin ve toplumumuzun olgunluğa ulaştığını ve hepimizin eşit olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Katolik Kilisesi'nin itiraz ve çağrılarına rağmen 67 milletvekilinden yalnızca biri yasaya karşı oy kullandı.