Malta’da binler öldürülen gazeteci için yürüdü, katilinin başına ödül kondu

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Panama Belgeleri’ni ortaya çıkartan ve geçtiğimiz hafta öldürülen araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia, Malta’nın başkenti Valletta’da yapılan büyük bir yürüyüşle anıldı.

Yürüyüşte Malta için Mafya Devleti yazan bazı dövizler polis tarafından kaldırıldı. Binlerce katılımcı yürüyüş sonrası emniyet müdürlüğü binasının dışında oturma eylemi yaparak Malta polis şefinin istifasını istedi.

Wikileaks’in kurucusu Jullian Assange Twitter hesabından katiller hakkında bilgisi olana 20 bin Euro vereceğini açıklarken Malta hükümeti de katil veya katillerin başına 1 milyon Euro ödül koydu.

Galizia’nın ailesi hükümetin bu ödülüne tepki göstererek Emniyet Müdürü’nün istifasını istiyor.

Pazar sabahı Malta’daki yedi ulusal gazetenin her biri ön sayfasını Galizia’nın anısına karartırken büyük harflerle “Kalem korkuyu yener” yazdı.

Gösteriye katılanlardan bazıları Galizia’nın öldürülmeden önce yaptığı son blog paylaşımındaki sözlerini taşıyan tişörtler giydiler; “Baktığınız heryerde sahtekâr var. Durum çok vahim.”

Galizia aracına yerleştirilen bomba yüzünden hayatını kaybetmeden yarım saat önce başbakan Joseph Muscat’ın personel şefi Keith Schembri için “hükümetini kendini zenginleştirmek için kullanan bir sahtekar” diyerek suçlamalarını yinelemişti.

Galizia’nın haberlerinde hedef alınan başbakan ve muhalefet lideri dev yürüyüşe katılmadı. (Fotoğraflı)