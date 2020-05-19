Malta, sığınmacı teknelerinin önünü kesip Libya'ya geri gönderiyor

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Akdeniz'de 12 sığınmacının hayatını kaybettiği kazadan kurtulan bir kadın, Malta'nın sığınmacıları iç savaşın sürdüğü Libya'ya geri göndermek için kullandığı stratejiyi gün yüzüne çıkarttı.

The Guardian gazetesinin dinlediği ses kayıtları, Malta hükûmetinin deniz kuvvetleri adına faaliyet gösteren özel tekneler kullanarak sığınmacı teknelerinin önünü kesip onları Libya'daki sığınmacı gözaltı merkezlerine geri götürdüğünü doğruladı.

Kazadan kurtulan kadın Avrupa'ya gitmeye çalışırken özel bir teknenin önünü kestiğini ve kendisini Trablus'a geri götürdüğünü söyledi.

Geçen aylarda araştırmacı gazeteciler Valetta ile üç trol teknesi arasında sığınmacıların önünü kesip geri götürmesi için gizli bir anlaşma yapıldığını iddia etmişti.