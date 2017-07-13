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Dünya
Deutsche Welle

Malta parlamentosu eşcinsel evliliği onayladı

Almanya’nın ardından Malta’da da eşcinsel evlilik yasallaştı. Böylelikle Malta, Avrupa Birliği üyeleri arasında eşcinsel evlililiği onaylayan 15’inci ülke oldu.

13 Temmuz 2017 01:29

Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Almanya'nın ardından Malta'da da eşcinsel evliliğe yasal onay çıktı. Malta Parlamentosu'nda Çarşamba günü hararetli tartışmaların ardından yapılan oylamada, eşcinsel evliliğe izin veren yasal düzenleme kabul edildi. Yapılan oylamada sadece muhalefetteki milliyetçi bir milletvekilinin ret oyu kullandığı belirtildi.

Yeni yasal düzenleme, eşcinsellerin evlenmesinin yanı sıra heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olarak evlat edinmelerine olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra yeni yasada, cinsiyeti belli eden "anne,” "baba,” "karı,” "koca” gibi tanımlar yerine cinsiyete işaret etmeyen kavramlar kullanılıyor.

Eşlerin boşanmasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin 2011 yılında yapıldığı, nüfusunun çoğu Katolik olan Malta'da eşcinsel evliliğin yasallaşması önem taşıyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, bunun "tarihi bir oylama” olduğunu söyledi. Muscat oylama sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "bunun demokrasinin ve toplumun olgunlaştığını gösterdiğini” belirterek, "artık hepimiz eşitiz diyebiliriz” dedi.

Bu arada, Malta'nın başkenti Valetta sokaklarında eşcinsel evliliğin yasallaşması sevinç gösterileri ile karşılandı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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