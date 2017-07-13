Malta parlamentosu eşcinsel evliliği onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Almanya'nın ardından Malta'da da eşcinsel evliliğe yasal onay çıktı. Malta Parlamentosu'nda Çarşamba günü hararetli tartışmaların ardından yapılan oylamada, eşcinsel evliliğe izin veren yasal düzenleme kabul edildi. Yapılan oylamada sadece muhalefetteki milliyetçi bir milletvekilinin ret oyu kullandığı belirtildi.

Yeni yasal düzenleme, eşcinsellerin evlenmesinin yanı sıra heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olarak evlat edinmelerine olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra yeni yasada, cinsiyeti belli eden "anne,” "baba,” "karı,” "koca” gibi tanımlar yerine cinsiyete işaret etmeyen kavramlar kullanılıyor.

Eşlerin boşanmasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin 2011 yılında yapıldığı, nüfusunun çoğu Katolik olan Malta'da eşcinsel evliliğin yasallaşması önem taşıyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, bunun "tarihi bir oylama” olduğunu söyledi. Muscat oylama sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "bunun demokrasinin ve toplumun olgunlaştığını gösterdiğini” belirterek, "artık hepimiz eşitiz diyebiliriz” dedi.

Bu arada, Malta'nın başkenti Valetta sokaklarında eşcinsel evliliğin yasallaşması sevinç gösterileri ile karşılandı.

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dpa/Reuters, JD/BÖ