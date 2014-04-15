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Dünya
Deutsche Welle

Malta eşcinsel evliliği onayladı

Malta Parlamentosu'nda dün kabul edilen bir tasarıyla eşcinsel evlilikler eşit haklara kavuştu.

15 Nisan 2014 13:16

İşçi Partisi'nin çoğunlukta olduğu parlamentoda ayrıca eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkı da tanındı.

Muhalefetteki Milliyetçi Parti milletvekilleri oylamada çekimser kalmayı tercih etti.

Milliyetçi Parti lideri Simon Busuttil, eşcinsel evliliği onayladıklarını, ancak evlat edinme hakkına karşı olduklarını söyledi.

Yeni düzenlemeyi öven Malta Başbakanı Joseph Muscat, "Böylece eşitlik anlamında daha özgürlükçü, daha Avrupalı bir ülke haline geldik" dedi.

Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi Malta'da Katolik Hıristiyanlığı devletin resmi dini olarak kabul ediliyor.

2011'de yapılan bir referandum sonucunda boşanma yasağı kaldırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Malta ParlamentosuPartisiMilliyetçi PartiPartiSimon BusuttilMalta Başbakanı Joseph MuscatAvrupalıBirliğiMalta Katolik HıristiyanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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