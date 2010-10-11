-MALTA AÇIKLARINDA TÜRK GEMİSİ BATTI ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Malta açıklarında, tehlike sinyali veren Türk gemisinin battığı, 16 personelin tamamının kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 23.55'te merkezlerine Cospas-Sarsat/MEOSAR sistemi üzerinden Malta açıklarında bulunan Türk bayraklı AYHUR KRK isimli buğday yüklü kuru yük gemisinden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Konu ile ilgili RCC MALTA'nın arandığı ve gemi ile irtibat kurulmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''RCC MALTA gönderdiğimiz mevki uyarınca gemiyle irtibat kurmaya çalışmış, fakat başarılı olamamış, bölgeye ACUNCAGUA BAY isimli gemiyi yönlendirmiştir. RCC MALTA, saat 02.58'de merkezimizi arayarak gemide bulunan 16 Türk personelin gemiyi terk ettiğini, ACUNCAGUA BAY isimli geminin kazazedeleri kurtarmak için ilerlemekte olduğunu belirtmiştir. Saat 04.35'te ACUNCAGUA BAY isimli gemi ile uydu telefon aracılığıyla bağlantı kurulmuş, batan geminin kaptanı Erol Şengül ile görüşülmüş, görüşmede '16 personelin tamamının kurtulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu, gemilerinin Fransa'dan Mısır'a 4399 M/T buğday yükü götürdüğünü, makinenin çöktüğünü, uğraşlarına rağmen makineyi tekrar çalıştıramadıklarını, saat 00.30'da gemiyi terk ettiklerini, gemiyi son gördüklerinde kıç tarafının bir kısmının su altında olduğunu ve tam olarak batmadığını, bulundukları geminin Libya'nın Bingazi Limanı'na gittiğini' bildirmiştir.''