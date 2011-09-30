-Malsmtröm'den vizede kolaylık sözü İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu'ndaki temaslarını tamamlayarak, İstanbul'a geldi. Bağış, Stockholm dönüşü Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilere temasları hakkında bilgi verdi. ''AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Temsilcisi Cecilia Malsmtröm, sonbahardan itibaren vatandaşlarımızın vize alma sürecinde yaşadığı zorlukları minimize etme konusunda bir söz verdi'' diyen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sayın Malsmtröm, AB'nin artık daha uzun süreli ve daha bol giriş çıkışlı vizeler verme, vize verme ücretlerini azaltma ve bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırma, Türkiye'nin farklı yerlerinde vize merkezleri kurarak, vatandaşlarımızın İstanbul veya Ankara'ya gitmek zorunda kalmasına mani olma, bizzat gidip almak yerine kurumlar aracılığıyla vize almalarına imkan sağlama, bazı meslek gruplarına, öğrenci, sporcu, sanatçı, özellikle iş adamlarımıza yönelik vizeleri kolaylaştırma konusunda birtakım adımlar atacaklarını söyledi. Bakalım, eğer bu yönde bir adım atılırsa biz de ilerde vizelerin tamamen kalkması hedefimize yönelik bazı gelişmeleri birlikte paylaşacağız. Ümit ederiz ki milletimiz, devletimiz için hayırlı olur.'' Bağış, sürecin sonbaharda başlayacağının belirtildiğini vurgulayarak, ''Bir an evvel başlaması gerekiyor. Şu andan itibaren takibini yapacağız'' dedi. Türkiye'de, ''Avrupalı iş adamlarına bir yaptırım uygulansın'' şeklinde söylemler olduğunun hatırlatılması üzerine de Bağış, ''Bunu bizim bireysel olarak değerlendirmemiz doğru değil. Bakanlar Kurulumuzda, sayın Başbakanımızın başkanlığında ve diğer arkadaşlarımızın da görüşlerini aldıktan sonra değerlendirir, bir fikir ortaya koyarız'' diye konuştu. Öte yandan, daha önce katılacağı duyurulan Bağış, Boğaziçi Enstitüsü tarafından Koç Müzesi'nde düzenlenen ''Avrupa ve G-20 Dünyası'' seminerinin gala yemeğine katılmadı.