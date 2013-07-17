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Spor

Malouda Trabzonspor'da

Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Fransız oyuncu Florent Malouda'yı Trabzon'a getirdi

17 Temmuz 2013 09:40

İngiltere'nin Chelsea Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Malouda, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi. Fransız oyuncu, burada yaklaşık 400 kişilik taraftar grubunca karşılandı. Taraftarlar, boynuna bordo-mavi atkı taktıkları Fransız futbolcuya tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarların yoğun ilgisi karşısında yürümekte zorlanan Fransız futbolcu,  kulüp yetkililerinin yardımıyla kulüp aracına güçlükle bindi.
Daha sonra Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçen Malouda'nın, son görüşmelerin ardından, yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve daha sonra da sözleşme imzalaması bekleniyor.

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