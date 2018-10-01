Malmö'den göndermeli 'Come to Beşiktaş' paylaşımı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde perşembe günü saat 22.00'de İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. İsveç ekibinden maç öncesi karşılaşmayla ilgili sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın uzun süredir kullandığı 'Come to Beşiktaş' kalıbına benzer bir şekilde hazırlanan görsel için, "Doğru yapıyor muyuz' Perşembe günü görüşürüz" ifadesi kullanıldı. Paylaşımın yapılmasından yaklaşık 40 dakika sonra kulüp, atılan tweeti sildi.

İşte Malmö tarafından yapılan paylaşım: