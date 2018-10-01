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Spor

Malmö-Beşiktaş maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

İSTANBUL / DHA Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak

01 Ekim 2018 19:53

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç\'in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonu\'ndan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak.
UEFA\'dan yapılan açıklamaya göre İsveç\'in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı\'nda TSİ 22.00\'de başlayacak maçta Stavrev\'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi\'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

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