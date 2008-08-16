Mallarına haciz geldi

Doğtaş Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, borcunu ödemeyen İbrahim Tatlıses’in Kuşadası’ndaki oteli ve Bodrum’daki apart otele dönüştürülen 40 villası için başlattıkları haciz işlemlerinin tamamlandığı söyledi.

Doğan, Kuşadası’ndaki otele 15 milyon YTL, Bodrum’daki 40 villaya ise 8 milyon YTL değer biçildiğini ve otelin eylül, villaların ise ekim ayında satışa çıkarılacağını ileri sürdü. Doğtaş Mobilya, 2006’da İbrahim Tatlıses’in Kuşadası’ndaki otelinin dekorasyon, tefriş ve mobilya işlerini yaptı. Toplam 2 milyon 808 bin YTL’ye malolan işler için, iddiaya göre İbrahim Tatlıses 1 milyon 529 bin YTL ödeme yaptı.

Fakat daha sonraki senetleri ödemedi. Bunun üzerine Doğtaş Mobilya ile Tatlıses arasında kıyasıya bir hukuk savaşı başladı. Doğtaş Mobilya, Kuşadası’ndaki Tatlıses Oteli ile Bodrum’daki 40 villasının icra yoluyla satılması için haciz işlemleri başlattı. İki yıldır süren hukuk mücadelesinde sona yaklaşıldığını belirten Doğan, “Kuşadası’ndaki dava 10 Temmuz’da sonuçlandı ve otele 15 milyon YTL değer biçildi. Bodrum’daki dava ise 12 Ağustos’ta sonuçlandı ve 40 villaya 8 milyon YTL değer biçildi. Artık satış süreci başladı” dedi.



