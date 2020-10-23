Mallarına el konulan işportacı "Açım" diyerek intihar girişiminde bulundu

Ankara Çankaya'da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde çorap ve maske satan bir işportacı, mallarına el konulması üzerine üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Çankaya Belediyesi yanında yer alan, aylar önce yaya geçişine kapatılıp sökülen üst geçidin kalan kalıntıları üstüne çıkan yurttaş, kendisini defalarca kendisini kesici aletle yaraladı.

Vatandaş, polislere "Ben yoksulum, açım, adalet istiyorum" diye seslendi.

Polisler ise yurttaşların görüntü almasını engelleyerek yolu yaya geçişine kapattı.

Olay yerine 45 dakika sonra ambulans ve itfaiye geldi.

Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğunu söyleyen 50 yaşlarındaki yurttaş, bir saat süren müzakerelerin ardından üst geçitten indirilerek hastaneye kaldırıldı.