Malkovich İstanbul'a geliyor

Ünlü oyuncu ve yönetmen John Malkovich, 28. Uluslararası Film Festivali kapsamında İstanbul’a gelecek.



Yapılan açıklamaya göre, Malkovich, festival kapsamında 10 Nisan Cuma günü Emek Sineması’ndaki "Belalı Düğün" filminin gösteriminden önce izleyicilerle buluşacak. Burada Malkovich’e festivalin "Sinema Onur Ödülü" sunulacak.





Malkovich ayrıca, aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Malkovich’in başrolünde oynadığı "Utanç" adlı film ise festivalde kapsamındaki "Altın Lale" için yarışacak filmler arasında buluyor.



