Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)

MALKOÇ: HEP BERABER FİTNELERİN ÜSTESİNDEN GELDİK

Bitlis Valiliği ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen \'Ombudsmanlık ve Üniversiteler\' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Çağatay, mahkemelerin aldığı kararlarda gecikme olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

\"Yaklaşık 20 yıllık idareciyim. İdarede birçok eylem, işlem oluyor. Birçok karar alınıyor. Ben de mesai arkadaşlarımla birlikte birçok eylem ve işlemlerde bulundum. Birçok karar aldım. Bunu hep devlet adına yaptım. Geleneğimizde ve geçmişimizde şöyle güzel bir cümle de vardır. Diyor ki, \'Geciken adalet, adalet değildir\'. Mutlaka mahkemelerimiz çalışıyor, mutlaka çok güzel kararlar alıyorlar ama gecikmemesi gerekiyor. Bazen öyle kararlar alıyoruz ki kendimi vatandaşın yerine koyduğumda diyorum ki \'Böyle karar aldırmak inşallah doğrudur, inşallah vatandaşımız zarar görmemiştir\'. Böyle vicdanımı yokladığımda emin olun zorlandığım dönemler oldu. Zannediyorum ki bu kurumun devletimize ve memleketimize en büyük katkısı bu olacak. Süre sınırlaması var. Devletle vatandaşı buluşturmak ile ilgili bir görevi var. Devlete \'bir kez daha düşünün\', vatandaşa da \'bir kez de sen bu açıdan bak\' gibi bir yönlendirmesi var. Hakikaten çok güzelmiş. Ben bir valiyim ama inanın yeni yeni tanıyoruz. Çünkü kolay olmuyor yerleşmesi bu tür kurumların. İnşallah sizlerin çabasıyla tanıyacağız. Bu kurumu inşallah memleketimize yerleştireceğiz.\"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Anadolu coğrafyasında Arabıyla, Kürdüyle ve Türküyle bin yıllık bir birlikteliğin var olduğunu belirttiği konuşmasında şöyle dedi:

\"1400 yıllık İslam medeniyetine dayalı medeniyet birikimimiz var. Anadolu coğrafyasında Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle bin yıllık bir birlikteliğimiz var. Diyarbakır, Bağdat, Bitlis, Van ne fitneler gördü, ne işgaller gördü ama bu millet hep beraber bu fitnelerin hepsinin üstesinden geldi. Birliğini ve beraberliğini muhafaza etti. Bugün de terör örgütleri FETÖ, PKK ve benzerleri, yurt dışı unsurları istediği kadar uğraşsınlar. Nasıl bin yıl boyunca bu fitnelerin üzerinden gelmiş ve onları adaletin önünde yargılamışsak, inşallah kıyamete kadar da bir olacağız, beraber olacağız. Ama bunun ölçüsü adalettir, hakkaniyettir, Cenabıhakk\'ın Kuran-ı Kerim\'de belirttiği gibi mizanı korumamızdır. Bu birlik ve beraberliği korumak, vatanımızı ve milletimizi bir arada tutmak için çok şehidimiz oldu.\"



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)



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