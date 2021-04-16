Maliyetleri 100 milyon lirayı bulan Lemos ve Tisserand ikilisi yedek kulübesine hapsoldu!

Sezon başında takımın savunma ikilisi olarak görev yapmaya başlayan Tisserand ve Lemos, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinden sonra yedek kulübesinden çıkamadılar. Szalai-Serdar uyumundan sonra da Tisserand da kulübeye hapsoldu. Maliyeti yaklaşık 100 milyon TL'yi bulan iki stoper sınıfta kaldı, kasaya da büyük zarar verdi.



Fenerbahçe, son üç sezonda stoper bölgesine yaptığı birçok takviyeden sadece Szalai'de nokta atışı yapabildi. Sezon başında bonservisleri ve maaşlar için kasadan 100 milyon TL çıkan Lemos ve Tisserand ikilisi sarı-lacivertliler'in yeni karavanası oldu.

Haberler.com'un haberine göre; Marcel Tisserand, son 6 lig maçında sadece Beşiktaş maçında 30 dakika süre alabildi. Uruguaylı Lemos ise son resmi maçına 21 Ocak'taki Sivas deplasmanında çıktı.



Tisserand için Wolfsburg'a 4 milyon, Lemos için de Las Palmas'a yaklaşık 2 milyon euro ödendi. Maaşları ise toplamda 5 milyon euro civarında. Atilla Szalai geldikten sonra iki futbolcu da formayı unuttu.