T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye'den savunma: Vergi sıfırlaması yok

Maliye Bakanlığı, bazı şirketlerin vergi borcunun fazladan düşürüldüğü, sıfırlandığı iddialarına ilişkin, 'bütün mükelleflere eşit uygulandı' açıklamasında bulundu

24 Haziran 2013 20:36

Maliye Bakanlığı, bazı şirketlerin vergi borcunun fazladan düşürüldüğü veya sıfırlandığı iddiaları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada 'Kamuoyunda yanlış ve maksatlı bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır' denildi.

Taraf Gazetesi'nin manşetten verdiği haberde, bazı şirketlerin vergi borcunun 'uzlaşma ile indirildiği veya sıfırlandığı' belirtilmiş, bu iddia da 'Sayıştay'ın 2011 ve 2012 yıllarına ait taslak denetim raporlarına' dayandırılmıştı.

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında '2011 ve 2012 yıllarına dair taslak denetim raporlarında böyle bir tespit bulunmamaktadır' denildi.

 

Bütün mükelleflere eşit uygulama yapılmıştır

 

Bakanlık, 'Habere konu edilen mükellefler bakımından yapılan uzlaşmanın mevzuat değerlendirmesinin bir sonucu' olduğunu belirtti, 'Uzlaşmalarda sadece bir mükellefe değil sektörel incelemeler neticesinde benzer durumda olan bütün mükelleflere eşit uygulamalar yapılmıştır' denildi.

 

ETİKETLER

vergiborçtarafhabervergi sıfırlanmasıvergi borcu indirimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24