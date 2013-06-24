Maliye'den savunma: Vergi sıfırlaması yok

Maliye Bakanlığı, bazı şirketlerin vergi borcunun fazladan düşürüldüğü veya sıfırlandığı iddiaları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada 'Kamuoyunda yanlış ve maksatlı bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır' denildi.

Taraf Gazetesi'nin manşetten verdiği haberde, bazı şirketlerin vergi borcunun 'uzlaşma ile indirildiği veya sıfırlandığı' belirtilmiş, bu iddia da 'Sayıştay'ın 2011 ve 2012 yıllarına ait taslak denetim raporlarına' dayandırılmıştı.

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında '2011 ve 2012 yıllarına dair taslak denetim raporlarında böyle bir tespit bulunmamaktadır' denildi.

Bütün mükelleflere eşit uygulama yapılmıştır

Bakanlık, 'Habere konu edilen mükellefler bakımından yapılan uzlaşmanın mevzuat değerlendirmesinin bir sonucu' olduğunu belirtti, 'Uzlaşmalarda sadece bir mükellefe değil sektörel incelemeler neticesinde benzer durumda olan bütün mükelleflere eşit uygulamalar yapılmıştır' denildi.