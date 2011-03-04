-MALİYEDE MEMUR YAŞ SINIRI 35'E ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde kamuya sınavla eleman alma yaşını 30'dan 35'e çıkaracağını bildirdi. Bakan Şimşek, Twitter'daki açıklamasında, vatandaşlardan kamuya giriş sınavlarında yaş sınırının yükseltilmesiyle ilgili kendisine bir çok talep geldiğini belirtti. Bakanlığına bağlı birimlerde kamuya sınavla eleman alma yaşını 30'dan 35'e çıkaracağını kaydeden Bakan Şimşek, yaş sınırını 30'dan 35'e yükselten birim yönetmelik değişikliklerini imzalayarak Başbakanlığa gönderdiğini ifade etti. Değişikliklerin yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra uygulamaya gireceğini belirten Bakan Şimşek, şunları kaydetti: ''Son sohbetimden bu yana sınava alınmada yaş sınırının yükseltilmesi hususuyla ilgili binlerce talep ve soru geldi. Ben de bu talepleri dinleyerek bakanlığımda bu genel beklentiye karşılık bulmaya ve çözüm üretmeye çalıştım. Yönetmeliklerde değişiklik yaptığım meslekler, Bakanlığımda aşağıda sırayla yazacağım birimleri kapsıyor: Maliye müfettişleri, muhasebat kontrolörleri, milli emlak kontrolörler, mali suçları araştırma uzmanları, devlet bütçe uzmanları, maliye uzmanları, devlet muhasebe uzmanları, devlet malları uzmanları, muhasebe denetmenleri, milli emlak denetmenleri, muhasebe uzmanları ve milli emlak uzmanları. Ülkemizde doğuştan ortalama yaşam beklentisi AK Parti hükümetleri döneminde arttı. Yaş düzenlemesi bu konuyla da ilişkilendirilebilir. Yok olan umutları yeşertmek için çalışıyoruz. İnsanımıza layık olduğu bir hayatı vadetmek o kadar kolay değil. Ayrıca şunu da ilave edeyim ki, memuriyete alım yaşını yükseltmenin bütün kamuda uygulanması için azami gayret sarfediyorum. Umut ediyorum ki yakın bir zamanda bütün kamu kesiminde işe alınma yaşı istisnasız 35'e yükseltilir. Bu konudaki çalışmalar devam edecek. Gördüğünüz gibi AK Parti Hükümeti vatandaşının sesini dinliyor, talebini değerlendiriyor ve gereğini de yerine getiriyor.''