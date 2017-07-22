Maliye: Vakıflar eğitim faaliyetleri için Diyanet'ten görüş alacak; CHP: Tevhid-i Tedrisat'a aykırı

Maliye Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre, vakıflar, eğitim faaliyetleri için Diyanet’ten görüş alacak. Ayrıca Diyanet’in onayı ile kamu taşınmazları 49 yıllığına Ensar, TÜRGEV gibi vakıflara yurt olarak verilebilecek. Düzenlemeye tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “MEB’e ait olan yetkinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca paylaşılacak olması Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırıdır" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, eğitim adı altında kamu taşınmazlarının Diyanet onayı ile 49 yıllığına Ensar Vakfı, TÜRGEV gibi dini vakıflara yurt olarak verilmesinin önünü açtı.

Düzenlemeye tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Son günlerde eğitim müfredatı ile başlatılan gayri bilimsel politikalar bu yönetmelik ile eğitimin fiziki altyapısında değiştirme gayretleri ile tavan yapmıştır. Eğitimin bütünlüğü, tekliği bu yönetmelikle sona erdirilmiştir” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın, kamu taşınmazları üzerinde eğitim ve yurt faliyetleri için tesis edilmesine ilişkin yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğe göre vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti bulunanlara mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz olarak verilmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Bakanlık, yönetmeliğin dayandığı kanunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın adı geçmemesine karşın, Kuran kursları ile yurt ve pansiyonlarını da bu kapsama alarak eğitim alanında Diyanet’in belirleyici olmasının önünü açtı. Bu kapsamda kamu taşınmazlarının eğitim faaliyetleri kapsamında devri için eğitim ve öğrenci barınmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yanında Diyanet de yer aldı.

Diyanet’e söz hakkı

Yönetmelikte MEB’in karar alıcı olduğu her noktada aynı yetkiler kapsamında Diyanet de paydaş kılındı. MEB’e bağlı yetkilerin Diyanet ile paylaşılacak olması Bakanlar Kurulu tarafından vergiden muaf tutulan Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Vakfı gibi dini vakıflara kamu taşınmazlarının eğitim adı altında kolayca verilebileceği tartışmalarına neden oldu.

‘Tevhidi Tedrisat Kanunu’na aykırı’

Maliye Bakanlığı’nın yönetmeliğine tepki gösteren CHP’li Altay, “Yayımlanan bu yönetmelik ile vakıfların eğitim faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontrolüne geçmiş olacak; Milli Eğitim Bakanlığı devre dışı kalacak. Diyanet’in izni olmadan vakıflar eğitim faaliyetlerini sürdüremeyeceklerdir. Eğitim ve yurt faaliyetleri için Diyanet’in uygun görüş alınacak olması ne kanuni ne de teknik açıdan açıklanabilecek bir durum değildir” dedi. Altay, “Eğitim ve yurt faaliyetlerinde MEB’e ait olan yetkinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca paylaşılacak olması 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu’na da aykırıdır. Eğitimin bütünlüğü, tekliği bu yönetmelikle sona erdirilmiştir” ifadelerini kullandı.