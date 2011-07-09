Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı!

Hazal Özvarış





T24 – Türkiye'de devletin en köklü kurumları arasında yer alan Maliye Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı. 132 yıl önce 1879 kurulan Maliye Teftiş Kurulu ile 66 yıl önce 1945 yılında kurulan Hesap Uzmanları Kurulu, hükümetin yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak kanun hükmünde kararnamesi ile kaldırıldı. Maliye Bakanlığı çatısı altında Türkiye'nin en seçkin vergi ve denetim birimleri olan bu iki kurul, Maliye'deki diğer denetim organlarıyla birlikte yeni oluşturulan “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı”na devredildi.











61. Hükümet'in ilk icraatı, iki tarihi kurulu kaldırmak oldu. İki kurulu kaldıran kararnamenin, Resmi Gazete'nin internet sayfasına bir gün önceden yerleştirilmesi dikkat çekti. Resmi Gazete'nin internet sayfasında “Bugün” bölümünü tıklayanlar karşılarına gelen sayfanın “Sonraki” butonunu tıkladıklarında, Maliye teşkilatında bugüne kadarki en köklü değişikliği yapan kararnameyi gördüler.

Kararname uyarınca “Maliye Başmüfettişi”, “Maliye Müfettişi”, “Maliye Müfettiş Yardımcısı, “Baş Hesap Uzmanı”, “Hesap Uzmanı” ve “Hesap Uzman Yardımcısı” kadroları iptal edilerek, “Vergi Başmüfettişi”, “Vergi Müfettişi” ve “Vergi Müfettiş Yardımcısı” kadroları ihdas edildi. Kararnamede, halen kaldırılan kurullarda kaldırılan unvanları taşıyanların yeni kadrolara, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacakları belirtildi.