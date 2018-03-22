T24 LogoT24 Logo
Spor

Maliye Piyango'dan Avrupa'ya veda

Maliye Piyango - Bunge Ravenna: 1-3 ANKARA, (DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Tomas Buchar (Çekya), Marco Van Zanten (Hollanda) MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat (L) (Sercan, Siltala) BUNGE RAVENNA: Poglajen,

22 Mart 2018 00:10

Maliye Piyango - Bunge Ravenna: 1-3

ANKARA, (DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Tomas Buchar (Çekya), Marco Van Zanten (Hollanda)
MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat (L) (Sercan, Siltala)
BUNGE RAVENNA: Poglajen, Diamantini, Buchegger, Marechal, Georgiev, Orduna, Goi (L) (Raffaelli, Pistolesi)
SETLER: 22-25, 25-22, 19-25, 19-25
SÜRE: 123 dakika (27, 25, 28, 24, 19)

2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango, yarı final rövanş maçında Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda ağırladığı İtalya\'nın Bunge Ravenna takımına 22-25, 25-22, 19-25 ve 19-25\'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. 
Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşınırken, altın seti 16-14 kaybeden temsilcimiz CEV Challenge Kupası\'na yarı finalde veda etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Maliye PiyangoBunge RavennaDHA SALON TVF Başkent HAKEMLER Tomas BucharMarco Van Zanten Hollanda MALİYE PİYANGO Kemal Venno HalilUğur Gjorgiev Stankovic MuratSercan Siltala BUNGE RAVENNA Poglajen Diamantini Buchegger Marechal Georgiev Orduna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24