Maliye Piyango'dan Avrupa'ya veda

Maliye Piyango - Bunge Ravenna: 1-3

ANKARA, (DHA)

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Tomas Buchar (Çekya), Marco Van Zanten (Hollanda)

MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat (L) (Sercan, Siltala)

BUNGE RAVENNA: Poglajen, Diamantini, Buchegger, Marechal, Georgiev, Orduna, Goi (L) (Raffaelli, Pistolesi)

SETLER: 22-25, 25-22, 19-25, 19-25

SÜRE: 123 dakika (27, 25, 28, 24, 19)

2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango, yarı final rövanş maçında Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda ağırladığı İtalya\'nın Bunge Ravenna takımına 22-25, 25-22, 19-25 ve 19-25\'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşınırken, altın seti 16-14 kaybeden temsilcimiz CEV Challenge Kupası\'na yarı finalde veda etti.

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