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Spor

Maliye Piyango, Efeler Ligi'nde 5'inci oldu

Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 1-3 ANKARA,(DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Burhan İlhan, Erhan Alparslan ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic, Vefa Yılmaz) MALİYE PİYANGO:

14 Nisan 2018 21:52

Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 1-3

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Burhan İlhan, Erhan Alparslan
ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic, Vefa Yılmaz)
MALİYE PİYANGO: Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak, Siltala, Murat Karakaya)
SETLER: 29-31, 25-16, 18-25, 24-26
SÜRE: 119 dakika (34, 27, 27, 31)

Efeler Ligi Play-off etabı 3\'üncü maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası\'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1 yaptı ve sezonu 5\'inci sırada noktaladı.

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