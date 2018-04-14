Maliye Piyango, Efeler Ligi'nde 5'inci oldu

Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 1-3

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic, Vefa Yılmaz)

MALİYE PİYANGO: Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak, Siltala, Murat Karakaya)

SETLER: 29-31, 25-16, 18-25, 24-26

SÜRE: 119 dakika (34, 27, 27, 31)

Efeler Ligi Play-off etabı 3\'üncü maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası\'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1 yaptı ve sezonu 5\'inci sırada noktaladı.