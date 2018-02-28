Maliye Piyango, CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde

Montana Volley - Maliye Piyango: 0-3

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Mladost

HAKEMLER: Antonello Calleja (Malta), Sari Kolehmainen (Finlandiya)

MONTANA VOLLEY: Roatta, Abaev, Kiosev, Latunov, Klets, Penev, Ivanov (L), Petrov (L) (Raev, Nakov, Mihalev, Asparuhov)

MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Uğur, Halil İbrahim, Gjorgiev, Stankovic, Murat (L)

SETLER: 22-25, 16-25, 14-25

SÜRE: 71 dakika (26, 24, 21)

2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango, çeyrek final rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan\'ın Montana Volley takımını 25-22, 25-16 ve 25-14\'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Rakibini ilk maçta da 3-0\'lık skorla mağlup eden temsilcimiz, bugünkü galibiyetin ardından adını CEV Challenge Kupası\'nda yarı finale yazdırdı.