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Spor

Maliye Piyango - Ziraat Bankası: 3-0

ANKARA (DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Fuad Aghayev, Magdalena Niewiarowska MALİYE PİYANGO: Çağatay, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel, Wendt, Halil İbrahim, Murat (L), Deniz (L) (Aslan) ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Vo

05 Aralık 2018 23:34

ANKARA (DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Fuad Aghayev, Magdalena Niewiarowska
MALİYE PİYANGO: Çağatay, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel, Wendt, Halil İbrahim, Murat (L), Deniz (L) (Aslan)
ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Volkan (L) (Oğuzhan, Kemal, Selim)
SETLER: 25-17, 25-23, 25-23
SÜRE: 80 dakika (22, 28, 30)

2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, bugün 16\'lı Finaller Turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. 
TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-23\'lük setlerle 3-0 kazanan Maliye Piyango, adını CEV Challenge Kupası\'nda 8\'li Finaller Turu\'na yazdırdı. Ziraat Bankası ise bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

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