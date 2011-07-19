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Ekonomi

Maliye müfettişlerinden arz-ı veda

Maliye müfettişleri, Maliye Teftiş Kurulu’nun kapatılması üzerine yayımladıkları veda mesajında kapatma kararını eleştirdi.

19 Temmuz 2011 03:00

 T24- Maliye müfettişleri, Maliye Teftiş Kurulu’nun kapatılması üzerine yayımladıkları veda mesajında kapatma kararını eleştirerek, “Bizler, Devletimize ve Milletimize 132 yıl gururla hizmet etmiş milli bir müktesebatın temsilcileri olarak bu kurumun kapatılmasının doğru bir tercih olmayacağını ilgililere anlatmaya çalıştık ancak başarılı olamadık” dedi. 

Maliye müfettişlerinin  “Milletimize Arz-ı Veda” başlıklı mesajının tam metni şöyle:

MİLLETİMİZE ARZ-I VEDA

Öncelikle, Vatanı ve Milleti uğruna şehit düşen 13 evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

1879 yılında Sultan II. Abdülhamit’in İrade-i Seniyyesi ile kurulan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Maliyeyi onlar bilir” diyerek mali idarenin en üst kademelerinde görevlendirdiği Maliye Müfettişlerinin oluşturduğu kurum, Maliye Teftiş Kurulu 07.07.2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılmıştır.

Devlet Hazinesinin gelir, gider ve malvarlığının artmasına veya azalmasına yol açan tüm mali iş ve işlemleri denetlemekle görevli Maliye Müfettişleri, sahip oldukları vergi inceleme yetkisi nedeniyle salt vergi inceleme elemanı gibi değerlendirilerek “vergi müfettişi” olarak görevlendirilmişlerdir.

Bizler, Devletimize ve Milletimize 132 yıl gururla hizmet etmiş milli bir müktesebatın temsilcileri olarak bu kurumun kapatılmasının doğru bir tercih olmayacağını ilgililere anlatmaya çalıştık ancak başarılı olamadık.

Kuşkusuz, zor sınavlardan sonra göreve alınarak çok iyi yetiştirilen ve kendilerini devlet hizmetine adamış olan Maliye Müfettişleri bundan böyle de Devletimize ve Milletimize her kademede hizmet vermeye devam edeceklerdir.

Ancak, bir asrı aşan süre ile Devlette çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş bir kurum, denetim ve yönetim kademelerine eleman yetiştiren Enderun geleneğinin devamı olan bir okul, Maliye Teftiş Kurulu artık yoktur.

Bu duyguyla, kurucumuz Abdülhamit Han’a ve bu kurumu yeni Devletimizde devam ettiren Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’e ve Milletimizin en zor günlerinde kısıtlı imkanlarla fedakarca görev yapmış Maliye Müfettişi üstatlarımıza, bizlere olan güvenini hiç kaybetmemiş yüce Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Köklü kurumsal gelenekleriyle kendisinden sonra kurulan denetim kurumlarına örnek olmuş ve rehberlik etmiş Maliye Teftiş Kurulunun mensupları olan Maliye Müfettişlerinin mali denetim alanındaki bilgi birikim ve tecrübelerinden yararlanmanın yolunun yeniden açılacağını umuyoruz.

Milletimize arz-ı veda eder, en derin saygılarımızı sunarız.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ

NOT: Maliye Müfettişleri hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.mtk.gov.tr ve http://www.mmd.org.tr/ sitelerine bakabilirsiniz.

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