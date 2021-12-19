Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı'na Ertuğrul Kumcuoğlu seçildi

Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı'na Maliye Bakanlığı'nda Maliye Müfettişi, Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü ve müsteşar görevleri üstlenen, bir dönem Lefkoşa Büyükelçiliği, iki dönem milletvekilliği yapan Ertuğrul Kumcuoğlu seçildi. Kumcuoğlu, "10 öncesine kadar kamu mali yönetim ve denetiminde 130 yılı aşan birikim ve deneyimi ile hizmet veren, devletin yönetim ve denetim kademelerine eleman yetiştiren, kendisinden sonra kurulan denetim kurumlarına örnek olmuş ve rehberlik etmiş bulunan Maliye Teftiş Kurulu'nun misyonunun yeni ihtiyaçlar ve yapılanmalar gereği yeniden ihya edileceğine dair inancımızı koruyoruz” dedi.

Maliye Müfettişleri Derneği'nin pandemi nedeniyle ertelenen 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Ertuğrul Kumcuoğlu yaptığı açıklamada, "Çağdaş demokratik devlet; kamu hizmetinde belli zorunlu işlevleri üstlenmek üzere örgütlenmiş, vazgeçilmez ahlaki değerleri olan, yetenekli ve iyi yetişmiş elemanlara sahip kurumlar sayesinde yaşar ve yükselir. Maliye Teftiş Kurulu, on yıl öncesine kadar devletimizin en köklü, en yetkin, en gerekli kurumlarından birisiydi. Bugün bu tarihi çınar kapatılmış olsa da o mümtaz kurumun kamuya hizmet anlayışını ve temel ahlaki değerlerini, yeni yapılanmalara kadar canlı tutmak, yeni nesillere aktarmak temel hedefimiz ve uğraşımız olacaktır.” ifadesini kullandı.