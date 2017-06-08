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Maliye, Mavi Marmara tazminatlarını "Sebepsiz zenginleşme" ve "IHH, İsrail saldırısını öngörmeliydi" diye ödemedi

"Para her aileye mutlaka ödenmek zorundadır"

08 Haziran 2017 18:53

İsrail’in Mavi Marmara’da ölen Türkiye vatandaşlarına ödenmek üzere verdiği 20 milyon dolar mahkemeye taşındı. Ailelerin açtığı davada karşı tarafta yer alan Maliye Bakanlığı, ‘davacıların sebepsiz zenginleşmesi’ diyerek davanın reddini istedi.Maliye Bakanlığı'nın mahkemeye göderdiği dilekçede "İHH'nın İsrail devleti ile Gazze arasındaki sorunların herkesçe bilinmesi nedeniyle böyle bir saldırıya maruz kalınabileceği öngörülmek surumundadır" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklama, CHP Milletvekili İbrahim Özdiş’ten geldi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özdiş, İsrail ile yapılan sözleşmeyi hatırlattı, sözleşme gereği yakınlarını kaybeden 10 aileye ödenmek üzere hükümet hesabına 1 Ekim 2016 tarihinde 20 milyon dolar yatırıldığını söyledi. Ancak geçen sürede ailelere ödeme yapılmadı. Özdiş, ödeme yapmayan bakanlığın ailelere mahkeme yolunu gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Ailelerce açılan davalarda, davalı olarak hükümeti temsilen Maliye Bakanlığı taraf olmuş ve maalesef ya davacıların sebepsiz zenginleşmesinden bahsederek ya da tamamı ile davanın reddini isteyerek skandal bir yaklaşım sergileyebilmiştir. Oysa her aileye ödenecek miktar bellidir ve 2 milyon dolara karşılık gelmektedir. Para her aileye mutlaka ödenmek zorundadır.”

Biz anlaştık, siz uğraşın

Bu durumda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını, idare hukukundaki ‘bağlı yetki kuralı’ gereğince bu ödemenin yapılması gerektiğini söyleyen Özdiş şöyle devam etti:
“Hükümeti temsilen eski davalarda dahili davalı olan ya da yeni davalara davalı olarak cevap veren Maliye Bakanlığı, enteresan bir şekilde sanki ortada bir anlaşma yokmuş ve hesaplarına, muhataplarına ödenmek üzere tazminat parası havale edilmemiş, sıradan bir tazminat davasına cevap verir gibi davanın reddine hüküm kılınmasını isteyebilmektedir. Yani adeta ‘Biz anlaştık, paraları aldık ama siz gidin uğraşın’ demişlerdir.”
 

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