Maliye KKDF kararını değiştirdi

Maliye, bir yıl önce yurt dışından alınan daha sonra süresi uzatılan döviz kredilerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) alınması gerektiği yönündeki görüşünü değiştirdi. Böylece yurt dışı kaynaklı döviz kredilerinin temdit edilmesi (süresinin uzatılması) durumunda KKDF alınmayacak.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil imzalı habere göre; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 12 Ağustos tarihinde Bankalar Birliği’ne gönderdiği yazıda, yurt dışından alınan döviz kredisinde kredi sözleşmesinin aslına bağlı kalınarak temdit edilmesiyle, yeni bir kredi olarak kabul edilmeyecek ve KKDF de ödenmeyecek.

2009 yılından beri yurt dışından alınan döviz kredilerinde süre uzatımında KKDF alınmıyordu. Ancak 2013 yılında Maliye görüş değiştirdi ve alınan kredinin vadesinin uzatılması halinde KKDF ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Özellikle döviz kurunun artması ve kredilerin ödenememesi durumlarında vadenin uzatılmasından KKDF alınması yeni zorluklar yarattı. Bankalar Birliği’nin devreye girmesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı 12 Ağustos 2015 tarihi itibariyle verdiği mukteza ile daha önce verdiği karardan vazgeçti.

Türkiye’de firmalar yurtdışından aldıkları döviz kredilerinde belli şartlarda KKDF ödemiyorlardı. Bu uygulamanın dayanağı Maliye’nin 2009 yılında Bankalar Birliği’ne verdiği bir görüşe dayanıyordu. Bu durumda yurtdışından alınan bir kredinin vade yapısı bozulmuyorsa yeni bir vergi doğmuyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu görüşünden 2013 yılında vazgeçti. 2013 yılında bir bankaya verilen görüşte, kredinin her bir temditinin (vade uzatımının) yeni bir kredi olarak değerlendirileceği bunun için de her bir uzatmada KKDF ödenmesi gerektiği belirtildi. Aynı yöndeki görüş 2014 Eylül ayında Bankalar Birliği’ne de verildi.

Yurt dışından alınan döviz ve altın kredilerinde ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda yüzde 3, 1-2 yıl arasında yüzde 1, 2-3 yıl arasında yüzde 0.5 KKDF alınıyor. 3 yıl ve üzeri olanlarda ise KKDF oranı yüzde 0 (sıfır) uygulanıyor. Bir firma 3 yıl vadeli bir kredi almış, bunu 6 ay uzatması halinde yeni bir KKDF doğuyordu. Ödeme güçlüğü ve yeniden yapılandırma için yapılan uzatma işlemlerinde ek maliyet çıkınca Bankalar Birliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında görüşmelere başlandı.