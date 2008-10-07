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Politika

Maliye, Gül’ün peşine düşmeyecek

Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gül’e ‘Kayıp Trilyon’ skandalıyla ilgili dava açılamayacağına hükmeden Başsavcılık’ın kararına itiraz etmey

07 Ekim 2008 03:00

Maliye Bakanlığı, Gül’e ‘Kayıp Trilyon’ skandalıyla ilgili dava açılamayacağına hükmeden Başsavcılık’ın kararına itiraz etmeyecek

Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, cumhurbaşkanlığı sıfatı nedeniyle hakkında ‘Kayıp Trilyon’ skandalıyla ilgili dava açılamayacağına hükmeden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararına itiraz etmeyecek. Bakanlık hukuk müşavirliğinin ‘Kayıp Trilyon’ davasında Hazine zararında Gül’ün sorumluluğunun bulunmadığı şeklinde görüş bildirdiği, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın da bu görüşü uygun bulduğu öğrenildi.
Takipsizlik kararıyla ilgili son kararı Sincan Ağır Ceza Mahkemesi verecek. Mahkeme, takipsizlik kararının yerinde olduğuna hükmederse Gül, ancak, Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdiğinde soruşturulabilecek.
Kapatılan RP’ye yapılan Hazine yardımının harcanmış gibi gösterilerek devlete iade edilmemesi nedeniyle açılan davada, Necmettin Erbakan 2 yıl 4 ay hapse mahkûm oldu. 70 eski RP’li de ceza almıştı.

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Takipsizlik verildi

Kapatıldığı dönemde RP’nin Genel Başkan Yardımcılığı’nı yapan Gül hakkında ise önce FP, sonra da AKP’den milletvekili seçilmesi nedeniyle soruşturma başlatılamadı.
Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ise hakkında soruşturma açılıp açılamayacağı tartışması yeniden başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tartışmalara ilişkin kararında, anayasada cumhurbaşkanlarının dokunulmazlığı konusunda bir hüküm bulunmamasına rağmen, milletvekilinin dokunulmazlığı varken, cumhurbaşkanının dokunulmazlığının olmamasının düşünülemeyeceğini belirterek, takipsizlik kararı verdi.
Takipsizlik kararına bir vatandaşın itirazı üzerine dosya Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Sincan Ağır Ceza Mahkemesi de Gül hakkında dava açılması için itirazda bulunmaya yetkili tek kurumun Maliye Bakanlığı olması nedeniyle, dosyayı başsavcılığa iade etti.
Bunun üzerine başsavcılık, Gül hakkındaki takipsizlik kararını Maliye Bakanlığı’na tebliğ etti.

Alacak davası

Maliye Bakanlığı hukukçuları, itiraz yetkisinin kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki görüşüne, ‘Kayıp Trilyon’ skandalı nedeniyle açılan alacak davasını dayanak yaptı.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından, aralarında Gül’ün de bulunduğu eski RP’liler hakkında devletin uğradığı zararın karşılanması için alacak davası açılmıştı. Unakıtan’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararına itiraz edilmemesi talimatını verdiği öğrenildi.

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